George Russell hält es für "brillant", wenn Carlos Sainz Sr. für das Amt des FIA-Präsidenten kandidieren würde

Carlos Sainz Sr., zweifacher Rallye-Weltmeister, sagte letzte Woche gegenüber Motorsport, dass er erwäge, bei den Wahlen, die am 12. Dezember in Usbekistan stattfinden, für das Amt des FIA-Präsidenten zu kandidieren, um gegen den amtierenden Präsidenten Mohammed Ben Sulayem anzutreten, der voraussichtlich eine zweite Amtszeit anstreben wird, aber bei vielen Fahrern, einschließlich der Formel 1, weitgehend unbeliebt ist. und hat in den letzten Monaten eine Reihe von Rücktritten erlebt, einige aufgrund von "moralischen Prinzipien und mangelnder Transparenz".

Mit 40 Jahren Erfahrung im Motorsport möchte Sainz, der immer noch professionell Rennen fährt, "dem Sport einen Teil von dem zurückgeben, was er mir gegeben hat".

Obwohl es sich nicht um eine offizielle Ankündigung handelte, wurde die Nachricht, dass Sainz Sr. möglicherweise für das Präsidentenamt kandidiert, von F1-Fahrer George Russell, einem Direktor der Grand Prix Drivers' Association, positiv aufgenommen, der es als "brillantes Rezept" bezeichnete.

"Es könnte für den Sport nur von Vorteil sein, wenn Carlos das Insiderwissen der Formel 1 aus der Perspektive eines Fahrers und dann Carlos Sr. Wissen aus dem Motorsport im Allgemeinen hat", sagte Russell (via BBC).

Kein Interessenkonflikt wegen seines Sohnes

Der Mercedes-Pilot wies auch die Idee eines Interessenkonflikts zurück, da Carlos Sainz Sr., 63, der Vater des Williams F1-Fahrers Carlos Sainz Jr., 31, ist.

"Der Präsident war in den vergangenen Jahren wahrscheinlich weit weniger involviert als das, was wir in letzter Zeit gesehen haben, und weit weniger sichtbar. Wir wussten immer, wer der Präsident der FIA ist, vor allem bei Jean Todt, aber man arbeitet im Hintergrund, nicht an vorderster Front. Ich sehe also nicht, dass es jemals einen Konflikt geben wird", sagte Russell.