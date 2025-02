Carlos Sainz fährt am zweiten Testtag die schnellste Runde, hat aber immer noch das Gefühl, dass es "nicht genug zu testen" ist

HQ

Carlos Sainz glaubt - nach eigenen Worten -, dass die Saison 2025 eher ein Übergangsjahr sein wird, und gibt zu, dass es "etwa sechs Monate" dauert, um sich richtig an ein Auto zu gewöhnen, etwas, das er gut kennt, da er jetzt in fünf Teams war und in diesem Jahr mit Willians debütierte. Die Aussichten auf einen weiteren Sieg oder Podestplatz für den 30-jährigen Spanier sind zwar gering, aber dennoch gelang es ihm, am zweiten Testtag in Bahrain die schnellste Runde zu fahren.

Im Gegensatz zu den meisten Teams blieb Sainz den ganzen Tag am Auto, während der Vormittags- und Nachmittagssessions. Trotz einiger Komplikationen durch unaufhörlichen Regen, darunter ein Dreher, fuhr er die beste Zeit auf der Strecke: 1.29,348 Minuten, 0,031 Sekunden Vorsprung schneller als Lewis Hamilton im Ferrari.

"Wir haben im Vergleich zu gestern einige Fortschritte gemacht, die Balance des Autos verbessert und das Gesamtgefühl mit dem Auto verbessert", sagte Sainz. Trotz des Stolzes, am zweiten Testtag die beste Zeit gefahren zu sein (etwas, das er auch letztes Jahr mit Ferrari geschafft hat), hat Carlos das Gefühl, dass er nicht genug Zeit hatte, um zu testen, denn das nächste Mal, dass er sich hinter das Steuer des Williams-Autos setzt, wird am 14. März in Australien sein. "Ich wünschte, wir könnten viel mehr Dinge ausprobieren, aber das ist die Formel 1 heutzutage. Wie auch immer, ich fühle mich nach eineinhalb Testtagen so bereit, wie ich es sein kann, und wir werden versuchen, in Australien Vollgas zu geben."