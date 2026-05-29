Game Pass erholt sich von der Preiserhöhung im letzten Jahr

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Viele Spieler jubelten, als die neue Xbox-Chefin Asha Sharma – als eine ihrer ersten Entscheidungen –beschloss, den Preis des Game Pass drastisch zu senken. Und offenbar war das eine kluge Entscheidung, denn es entfachte stagnierende Aboverkäufe wieder.

Sharma hat eine Nachricht an ihr Team geschickt, und The Verge hat den Inhalt erhalten. Obwohl keine konkreten Zahlen genannt werden, schreibt sie:

"Das Wachstum verlangsamte sich und der Abonnentenverlust beschleunigte sich nach den Preis- und SKU-Änderungen im letzten Jahr. Seit unserer Preissenkung haben wir Übernahmen gewachsen und die Kundenbindung verbessert, was ein guter erster Schritt ist."

Sie räumt jedoch ein, dass dies nur ein kleiner Sieg ist und mehrere große Herausforderungen bevorstehen, falls Microsoft erneut starkes Wachstum für Xbox erzielen will:

"Wir werden das nicht in einem Moment oder bei einem Start lösen. Wir müssen das Problem vor uns überarbeiten, um dauerhaftes Wachstum wiederherzustellen."

Am 7. Juni findet die Xbox Games Showcase statt, und hoffentlich wird Sharma selbst teilnehmen und mehr über ihre Vision für die Zukunft der Xbox erzählen sowie darüber, wie sie das schwierigste Thema von allen angehen will – exklusive Spiele. Microsoft hat die Tür für eine Rückkehr zu einer Exklusivitätsstrategie geöffnet, und es gibt kein einzelnes Thema , das für Fans wichtiger ist.