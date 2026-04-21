Der Xbox Game Pass wird viel günstiger

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Eine Woche ist vergangen, seit die neue Xbox-Chefin Asha Sharma sagte, Game Pass sei zu teuer. Sie hat seit ihrer Ablösung von Phil Spencer schon einiges gesagt, aber jetzt ist es Zeit zu handeln.

Microsoft gibt bekannt, dass Game Pass Ultimate heute eine Preissenkung erhält. Das ist auch kein kleiner Schnitt, denn Game Pass Ultimate fällt von 29,99 $ auf 22,99 $ pro Monat. während der PC Game Pass von 16,49 $ auf 13,99 $ pro Monat steigt.

Es gibt jedoch einen Haken, denn uns wurde auch gesagt, dass Call of Duty-Spiele ab diesem Jahr nicht mehr zu Game Pass Ultimate oder PC Game Pass zum Start gehören. Stattdessen werden sie ein Jahr nach dem Start zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass hinzugefügt.

Wirst du jetzt Game Pass holen, und was hältst du davon, dass Call of Duty nicht mehr auf dem Dienst startet?