Microsoft fragt Xbox-Fans, was sie wollen, und erhält ein klares "EXKLUSIVES" als Antwort

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Es fühlt sich langsam so an, als würden wir jeden zweiten Tag etwas Neues und Publikumswirksames von der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma bekommen, und dieser Dienstag bildet da keine Ausnahme (im Ernst, dieser Artikel ist schon eine Woche alt und wirkt schon veraltet). Vor ein paar Stunden wurde über Xbox Wire angekündigt, dass Microsoft nun "einen neuen Ort startet, um Ihr Feedback zu sammeln und sichtbarer zu machen", eine Art digitale Vorschlagsbox, wenn man so will.

Die Grundidee der Xbox Player Voice-Initiative ist, dass man seine Meinung zu verschiedenen Themen äußern kann und dass es sich nicht nur wie Schreien ins Leere anfühlen sollte, sondern dass die eigenen Gedanken tatsächlich gehört werden sollten. Die Idee ist, dass Sie in der Lage sind:



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Nachdem der Dienst bereits fünf Stunden laufen war, hatten bereits Tausende von Spielern ihr Feedback geteilt und begonnen, über die wichtigsten Prioritäten der Community für Xbox abzustimmen, wobei der wichtigste Punkt wahrscheinlich niemanden überraschen wird, außer vielleicht Microsoft:



Senken Sie den Preis der Systeme

Ändere die Spielzeit von 'Tagen' auf 'Stunden'

HDR-Dashboard

Xbox Avatare

Disc-basierte Spiele mit Project Helix erlauben

Xbox Game Pass Familientarif

Erfolge

Machen Sie Online-Multiplayer kostenlos zugänglich

Abwärtskompatibilität

EXKLUSIVE INHALTE



Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie Ihre Meinung dazu teilen möchten, was Xbox (oder XBOX, wie Microsoft uns jetzt schreiben möchte ) künftig priorisieren sollte.