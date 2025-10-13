Galatasary Basketball soll zu NBA Europe eingeladen worden sein

HQ

Das Projekt der europäischen NBA-Liga nimmt hinter den Kulissen still und leise Gestalt an, und letzte Woche fand in Genf ein Treffen zwischen FIBA, NBA und EuroLeague statt. Es wird gemunkelt, dass diese neue Liga 16 Teams umfassen wird, mit einigen neuen Franchises, aber auch einigen der besten Basketballclubs des Kontinents.

Wir haben Berichte über Real Madrid, Barça und Fenerbahçe, die von der NBA angesprochen wurden, und jetzt sagt ein anderer türkischer Verein, Galatasaray, dass er eine "Einladung" von der NBA Europe erhalten hat, so Präsident Dursun Özbek: "Sie wollten, dass Galatasaray ein Teil davon ist. Es ist noch nicht abgeschlossen, aber wir haben eine Einladung zu einer solchen Organisation erhalten. Wir werden bei jedem Schritt Informationen zur Verfügung stellen", sagte er (via EuroHoops), obwohl es sich bei dieser "Einladung" Berichten zufolge um eine Diskussion über die Liga handelt und noch keine formelle Einladung.

Interessanterweise nimmt Galatasaray nicht an Europas höchstem kontinentalen Klubwettbewerb, der EuroLeague, teil und spielt stattdessen seit 2020/21 in der Basketball Champions League der FIBA, die nach EuroLeague und EuroCup als dritte Liga gilt.

Ein weiteres Team, das Berichten zufolge von NBA Europe angefragt wurde, ist Alba Berlin, das letztes Jahr die EuroLeague verließ, um ebenfalls in die Champions League einzusteigen. Ob sie der NBA Europe beitreten oder nicht, bleibt abzuwarten, da es wahrscheinlich zu Reibereien mit der derzeitigen privaten EuroLeague kommen wird, die kürzlich auf 20 Teams erweitert wurde. Die NBA Europe würde frühestens 2027/28 starten.