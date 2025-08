NBA-Commissioner Adam Silver soll Real Madrid gebeten haben, sich NBA Europe anzuschließen

HQ

Die Pläne für die europäische NBA-Liga gehen weiter, und diese Woche fand ein Treffen zwischen NBA-Commissioner Adam Silver und Real Madrid statt. Laut The Athletic trafen sich Vertreter des spanischen Klubs am Donnerstag in Paris mit den Verantwortlichen der NBA, um die europäischen Giganten davon zu überzeugen, der neuen Liga beizutreten.

Real Madrid ist eine der größten Basketballmannschaften in Europa und hat die EuroLeague 11 Mal gewonnen. Die Beziehung zwischen dem Verein und dem FIBA-Wettbewerb ist jedoch nicht die beste, und die derzeitige Lizenz für den Wettbewerb endet 2026. Somit könnte Real Madrid eines der Teams sein, die von der NBA ausgewählt wurden, um an ihrer neuen Liga teilzunehmen.

Dem gleichen Bericht des Sportressorts der New York Times zufolge plant die NBA auch ein Treffen mit dem FC Barcelona, ASVEL Villeurbanne (Frankreich) und Fenerbahçe (Istambul). Die NBA-Chefs waren Anfang dieser Woche ebenfalls in London und trafen sich mit dem britischen Premierminister Keir Starmer und dem Londoner Bürgermeister Sadiq Khan. Der Grund des Treffens ist, dass London in der nächsten Saison einige NBA-Spiele ausrichten wird, aber Silvers Absicht ist es, dass London als eine der größten Städte Europas auch ein Team in der europäischen NBA haben soll.

Ziel ist es, 16 Mannschaften in der Liga zu haben, mit einer Mischung aus alten, etablierten Teams wie Real Madrid, Barça, Fenerbahçe oder Alba Berlin, mit neuen Franchises. Der Bericht spricht auch davon, dass sich die NBA mit Qatar Sports Investments, dem Eigentümer von Paris Saint-Germain, getroffen hat, um die Schaffung eines "PSG-Basket" zu besprechen.