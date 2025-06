FIFA erwägt Klub-Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften für 2029

HQ

An der diesjährigen Ausgabe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft nehmen 32 Mannschaften teil, darunter Vertreter aus allen Kontinenten. Die Kriterien für die Qualifikation und die Beschränkung auf zwei Klubs pro Land ließen jedoch einige große Klubs außen vor, insbesondere die spanischen, englischen und italienischen Meister FC Barcelona, Liverpool und Napoli.

Das könnte sich in der nächsten Ausgabe (2029) ändern, wenn sich die Ausgabe in diesem Sommer als erfolgreich erweist. Es wurde berichtet, dass die FIFA eine Konsultation abhalten wird, um den Wettbewerb mit 32 Mannschaften bis 2029 auf 48 Mannschaften zu erweitern.

Wenn das der Fall ist, würde es mit den Weltmeisterschaften der Männer und Frauen vereinbar sein, die in den Jahren 2026 und 2027 auf 48 Mannschaften erweitert werden, obwohl noch nicht sicher ist, ob dies bei den folgenden Ausgaben wiederholt wird.

Warum ist die FIFA Klub-Weltmeisterschaft so umstritten?

Die Klub-WM hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Für die Vereine, die nicht teilnehmen, ist es ein großer Geldverlust: Ein 1-Milliarde-Dollar-Deal mit DAZN wird unter den Vereinen aufgeteilt (nicht in gleichem Maße), wobei der Gewinner möglicherweise bis zu 125 Millionen Dollar verdient. Selbst wenn die FIFA ein "Solidaritätsziel" von 250 Millionen Dollar für nicht teilnehmende Vereine verspricht, werden Barcelona, Liverpool oder Napoli viel Geld verpassen.

Für die teilnehmenden Klubs bedeutet dies aber auch, dass ihre Spieler möglicherweise nur sehr wenig Zeit zum Ausruhen haben, bevor das Training für die nächste Saison im August beginnt, was sich schlimmer auf die Gesundheit der Spieler auswirken könnte. In Wirklichkeit ist also niemand wirklich glücklich über diesen Wettbewerb, und niemand weiß, was ihn erwartet... Zumal es in den USA stattfindet, einem Land, das dem Verbandsfußball meist gleichgültig gegenübersteht.