From Dust gewinnt den Preis in der Kategorie "Immersive Competition" bei den 78. Filmfestspielen von Cannes

HQ

In den vergangenen anderthalb Wochen fanden in der südfranzösischen Stadt die prestigeträchtigen Filmfestspiele von Cannes statt. Eine der auffälligsten und innovativsten Kategorien ist der Preis für das beste immersive Werk, eine parallele Sektion, die Projekte mit interaktiven Fähigkeiten würdigt, bei denen das Publikum eine grundlegende Rolle spielt oder deren Blickwinkel immersiv und atmosphärisch ist, indem neue Technologien genutzt werden, die über das traditionellere Flachkino hinausgehen.

Die diesjährige Jury entschied sich für die Vergabe des Preises an From Dust, erstellt von Michel van der Aa. Ein Werk, das ihrer Meinung nach in der Lage ist, sein Publikum zu berücksichtigen und einzubeziehen, ohne seinen erzählerischen und künstlerischen Wert zu beeinträchtigen.

Luc Jacquet, Präsident der Jury, erklärte, dass "es bei der Immersive Competition darum geht, einen Raum für neue Formen des Geschichtenerzählens zu schaffen.... Wir sehen es als einen Schritt vorwärts in der Anerkennung der immersiven Kreation als eigenständige und sich entwickelnde Kunstform." Zur diesjährigen Jury gehörte, wie wir bereits berichteten, der japanische Videospielschöpfer Tetsuya Mizuguchi, "Vater" von Rez, Meteos, Lumines und Tetris Effect. Seine Anwesenheit, zusammen mit der von Hideo Kojima beim Marché du Film, hat dieser 78. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes ein Videospiel-Makeover verliehen.

Michel van der Aa, Direktor von From Dust, sagte, dass diese Kategorie das Engagement des Festivals für diese Art von Unterhaltung zeige und dass "dies die Schöpfer ehrt, die nicht nur die Zukunft des Geschichtenerzählens neu definieren, sondern auch die Art und Weise, wie wir Kunst erleben, prägen".

Das "Fast" von Fillos do vento: A rapa, von Brais Revaldería

Eines der herausragendsten Projekte war das galicische Fillos do vento: Eine Rapa, eine Hommage an das Ritual der Wildpferde in Sabucedo mit einer ökologischen Botschaft. Obwohl diese Projektion an drei Wänden in mehreren Wetten um den Hauptpreis vergeben wurde, müssen sich Revaldería und sein New Yorker Studio 100 Sutton mit den großen Sensationen, die sie beim Publikum hinterlassen haben, begnügen und in den folgenden Ausgaben ihr Glück versuchen. Brais äußerte sich auch zur Immersive Competition-Initiative der Filmfestspiele von Cannes und erzählte Gamereactor in unserem exklusiven Interview Folgendes:

"Ich denke, es ist sehr notwendig. Am Ende des Tages ist das traditionelle Kino großartig. Wir haben all diese Geschichten über fantastische Filme, aber ich denke, sie muss sich irgendwie weiterentwickeln, weil das Publikum nicht mehr so engagiert ist wie früher. Den Kinos geht es nicht mehr so gut wie noch vor einigen Jahren. Ich denke also, dass es sich weiterentwickeln muss, und wir müssen andere Wege der Kommunikation finden. Und das ist zum Beispiel ein Hybrid zwischen einem Dokumentarfilm und einem immersiven Erlebnis am Ende, dass wir versuchen, einen anderen Weg zu finden, die Geschichte zu erzählen. Ich finde es toll, dass Festivals das tun, diese Schritte in diese Richtung gehen und neue Ausdrucksformen finden, denn wir wissen ja ja nicht, was in ein paar Jahren kommt, oder? Vielleicht findet jemand den richtigen Weg, um wirklich mit Menschen in Kontakt zu treten, und dann werden wir wahrscheinlich alle versuchen, dem zu folgen."

HQ

Die 9 Erlebnisse, die beim Immersiven Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes gegeneinander antraten



Jenseits des lebendigen Unbekannten



Fillos do Vento: Ein Rapa



Vor Staub



In der Strömung des Seins



Lücke



Lili



Taxi



La Maison de Poupée



La Fille Qui Explose VR



Alle Projekte versuchten, gemeinsam mit dem Publikum interaktive technologische Welten mit Emotionen zu verflechten. Diese zweite Ausgabe fand im luxuriösen Carlton Hotel in Cannes statt, das zu diesem Anlass umgestaltet wurde. In der diesjährigen Auswahl standen sieben weitere Arbeiten, die außerhalb des Wettbewerbs standen.