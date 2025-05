Hideo Kojima glaubt nicht, dass er bisher ein sehr erfolgreicher Geschichtenerzähler ist

HQ

Bei den Filmfestspielen von Cannes betrat kürzlich der bekannte Gaming-Autor und Schöpfer von Death Stranding und Metal Gear Solid, Hideo Kojima, zusammen mit Regisseur und Drehbuchautor Fatih Akin die Bühne, um über Film, Storytelling, KI und mehr zu sprechen.

Während dieses Panels, an dem Gamereactor während unserer Präsenz in Cannes teilnahm, enthüllte Kojima eine interessante Information. Er sagte, dass er noch nicht glaubt, dass er ein sehr erfolgreicher Geschichtenerzähler ist.

Eine interessante Perspektive. Kojima ist dafür bekannt, in seinen Spielen einige ausgefallene und fesselnde Geschichten zu erzählen, aber es scheint, dass er glaubt, dass er noch größeres Potenzial hat, das er noch nicht ganz erreicht hat. Kojimas Ambitionen scheinen nie langweilig zu sein, da er oft mit Hollywood-Stars und großen Namen in anderen Medien zusammenarbeitet, um seine Spiele noch spannender zu machen.

Wir müssen abwarten, ob Kojima jemals glaubt, dass er die hohen Erwartungen, die er an sich selbst gestellt hat, erfüllt hat. Seine nächste Chance, seine erzählerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, bietet sich in Death Stranding 2: On the Beach, das am 26. Juni für PS5 erscheint.