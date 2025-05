Licht, Kamera, Action! Gamereactor ist bei den 78. Filmfestspielen von Cannes vertreten

HQ

Die 78. jährliche Cannes Film Festival ist in vollem Gange, und viele der größten Namen aus Film und Unterhaltung sind derzeit entweder in und um die Côte d'Azur oder werden sich in den kommenden Tagen auf den Weg dorthin machen.

Dazu gehören auch wir! Ja, Gamereactor ist dieses Jahr offiziell Teil von Cannes. Wir haben ein Team vor Ort, das bereit ist, Sie über die neuesten und größten Filmpremieren, aufregende Pressekonferenzen und Podiumsdiskussionen und sogar das Special Immersive Competition auf dem Laufenden zu halten, bei dem eine Vielzahl von Videospielveteranen und -legenden Vorträge halten und einen Showcase führen, der untersucht, wie künstliche Intelligenz, virtuelle Realität und Videospiele die Art und Weise verändern, wie wir Kino und Geschichtenerzählen kennen und erleben.

Während ihr alles über dieses aufregende Event lesen könnt, indem ihr hier vorbeischaut, ist es erwähnenswert, dass Hideo Kojima, Tetsuya Mizuguchi, Fatih Akin und viele mehr Teil der Jury für diese besondere Aktivität sein werden, die auch live auf den PlayStation-Kanälen Twitch und YouTube-Kanälen gestreamt wird, damit die Fans sie von zu Hause aus verfolgen können.

Die 78. Cannes Film Festival läuft bis zum 24. Mai und wird von über 35.000 Filmemachern und Unterhaltungsveteranen aus mehr als 150 Ländern erwartet.