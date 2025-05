Cannes öffnet sich der Vision von Videospielentwicklern mit der Teilnahme von Hideo Kojima und Tetsuya Mizuguchi

HQ

Cannes verkleidet sich und legt den roten Teppich für die 78. Ausgabe seiner Filmfestspiele aus, eine Ausgabe, die die Crème de la Crème de la Crème der siebten Kunst aus der ganzen Welt für eine Woche voller Kino und Treffen zwischen Fachleuten, Schauspielern und Kritikern zusammenbringt. Auch in diesem Jahr wird es wie immer viel Kino geben, aber auch Videospiele (und vor allem ihre Schöpfer) werden eine prominente Präsenz haben, mit Namen wie Tetsuya Mizuguchi und Hideo Kojima.

Als kreativer Historiker bei Sega in den frühen 90er Jahren machte sich Tetsuya Mizuguchi in der Branche einen Namen für seine avantgardistische künstlerische Vision und als Entdecker neuer Technologien, die auf Videospiele angewendet werden können, und ihm verdanken wir so immersive Titel wie Tetris Effect, Lumines oder Rez Infinity in seinem aktuellen Unternehmen. Enhance Games, dessen Gründer er ist. Nun wird er zum ersten Mal als Mitglied der Jury in Cannes für den Immersiven Wettbewerb teilnehmen. Bei dieser Initiative handelt es sich um eine Präsentation immersiver oder interaktiver Kinoarbeiten, die Projektionen auf Wände, Interaktionen mit KI, virtuelle Realität oder sogar Videospiele umfassen. In diesem Jahr ist die spanische Vertretung mit Fillos do Vento: A RAPA stark.

Hideo Kojima, vielleicht wegen seines größeren Medieneinflusses, benötigt weniger Präsentation, aber der charismatische Visionär von Kojima Productions kommt nach Cannes, um an einer Podiumsdiskussion über den Einsatz von Technologie bei der Konstruktion einzigartiger Erzählungen teilzunehmen, zusammen mit dem etablierten Filmemacher Fatih Akin. Während Akin seinen neuesten Film "Amrum" vorstellt, spricht Kojima über die Motion-Capture-Systeme und andere Spitzentechnologien, die er in Death Stranding 2: On the Beach eingesetzt hat. Interessanterweise wird auch sein guter Freund (und Death Stranding-Darsteller) Guillermo del Toro am selben Tag in Cannes als Redner auf einer anderen Podiumsdiskussion sein.

Die Podiumsdiskussion mit dem Titel "Wie beeinflusst Technologie das Geschichtenerzählen?" findet am 18. Mai um 17:15 Uhr MESZ auf der Hauptbühne (Riviera) des Marché du Film statt und wird auch live auf den Twitch- und YouTube-Kanälen von PlayStation gestreamt.

Es wird zweifellos ein denkwürdiges Ereignis sein, bei dem viele Filmemacher ihre ersten Schritte in Richtung neuer Wege machen werden, um das Kino der Zukunft zu schaffen. Gamereactor wird vor Ort sein, um an der Podiumsdiskussion teilzunehmen und einige der Vorführungen bei der Immersive Competition zu sehen, also bleiben Sie dran für unsere Sonderberichterstattung in den nächsten Tagen.

Die 78. Ausgabe des Festival de Cannes findet vom 13. bis 24. Mai statt und bringt über 35.000 Fachleute und Filmliebhaber aus 150 Ländern zusammen. 12 Tage lang versammelt sich die globale Filmindustrie auf der legendären Cannes Croisette, um die Vielfalt und Kreativität des Weltkinos zu feiern, die in der Official Selection präsentiert wird.