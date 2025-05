Frau, die einen Radfahrer bei einem Rennen in Spanien schubst, war unbeabsichtigt, sagen lokale Medien

HQ

Ein kleinerer Unfall ereignete sich am Dienstag bei der Radtour derLa Vuelta a España Frauen in Spanien, als eine Frau versehentlich stürzte und eine Radfahrerin, die niederländische Radfahrerin Aniek Van Alphen (Fenix-Deceuninck Team), stieß, die das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel, was fast einen Welleneffekt auslöste, der andere Radfahrer betraf.

Es geschah in Barbastro, einer Stadt in der Region Aragón in Spanien. Laut dem lokalen Sender El Heraldo handelte es sich um eine alte Frau, die jubelte, aber das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden, wurde aber noch am selben Tag wieder entlassen. Van Alphen verletzte sich nicht und konnte schnell wieder aufstehen und ins Rennen zurückkehren.

Glücklicherweise hatte der Unfall keine ernsthaften Folgen und die Ursache war unglücklich. Videos von diesem Moment gingen viral und lösten einige Kontroversen aus, weil es scheint, dass der Schubs absichtlich war, aber das war nicht der Fall. Dies offenbart jedoch wieder das wirklich hohe Sicherheitsrisiko für Radfahrer, wenn sich Zuschauer zu nah an der Straße aufhalten. Vor einem Monat wurde Mathieu van der Poel mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen. Der Täter drehte sich um.