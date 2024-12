La Vuelta 2025 kündigt ihre vollständige Route an, die vier Länder umfasst

HQ

In den kalten Dezembertagen ist es verlockend, an die langen und sonnigen Sommertage zu denken, vor allem im Süden Europas, wo die drei "Grand Tours" stattfinden: die Tour de France,Giro d'Italia die Tour de France und dieLa Vuelta in Spanien. Und um uns die lieben "siestas " zu wünschen, die die Radrennen verfolgen, hat La Vuelta die vollständige Route des Wettbewerbs 2025 bekannt gegeben.

Die Vuelta 2025 findet vom 23. August bis zum 14. September 2025 statt und wird, wie wir bereits berichtet haben, in der Region Piemont in Italien starten.

Es wird internationaler denn je sein, mit Etappen in Italien, Frankreich, Andorra und Spanien, die ausschließlich in der nördlichen Hälfte des Landes stattfinden, wobei die Hauptstadt der südlichste Punkt ist.

Zur Feier seines 90-jährigen Jubiläums möchte La Vuelta einige der denkwürdigsten Anstiege zurückbringen, die "am Rande des Vergessenwerdens" standen. Radsportfans werden sich über die Etappen in La Bola del Mundo freuen, einem Gipfel in den Bergen in der Nähe von Madrid, der durch seine Fernsehantennen bekannt ist und 2012 zum letzten Mal in La Vuelta zu sehen war.

Für Interessierte gibt es auf der offiziellen Website eine vollständige Aufschlüsselung aller 14 Etappen.