Francesco Bagnaia fällt aus den Top 3 der MotoGP zurück: "Ich habe mir selbst geschworen, das Rennen nicht am Ende des Feldes zu beenden"

Francesco Bagnaia hat alle Hoffnungen gegeben, das Jahr 2025 positiv zu beenden, auch wenn er den MotoGP-Titel an Marc Márquez verloren hat. Vor zwei Wochen hoffte er noch, die Saison als Zweiter hinter Álex Márquez zu beenden, aber die Realität schlug ihm hart zu und er ist nun Vierter in der Gesamtwertung hinter seinem italienischen Landsmann Marco Bezzecchi von Aprilia.

Bagnaia gewann das japanische MotoGP-Rennen am 28. September, ein Sieg, der verwässert wurde, weil Marc Márquez, Zweiter, mathematisch Weltmeister wurde. Dann zwei DNF (nicht ins Ziel gekommen) in Folge, in Indonesien und am vergangenen Wochenende in Australien, wo er in der Schlussphase des Rennens stürzte.

Im Sprintrennen am Samstag belegte Bagnaia den vorletzten Platz, nur vor seinem Teamkollegen Michele Pirro, der Marc Márquez nach dessen Sturz in Indonesien ersetzte. Dann, am Sonntag, nachdem er sich vom sechzehnten auf den zwölften Platz gekämpft und in die Top Ten gekämpft hatte, stürzte er vier Runden vor Schluss und beschloss, aufzugeben.

"Nach dem gestrigen Sprint habe ich mir geschworen, das Rennen nicht am Ende des Feldes zu beenden, da es kein akzeptables Ergebnis gewesen wäre", ärgerte sich Bagnaia. "Ich habe hart gepusht und mich in die Gruppe zurückgekämpft, die um die Top-Platzierungen kämpfte, mit der Chance, unter die ersten Sieben zu kommen, aber leider bin ich gestürzt. Wenn man am Limit ist, können solche Dinge passieren."

"Ich bin gestürzt, weil ich nicht wieder Letzter werden wollte. Ich würde lieber tausend Mal stürzen, wenn ich um Punkte kämpfe, als wenn ich Letzter bin. Um den zehnten Platz zu kämpfen, wird mich nie glücklich machen", klagte der Italiener, zweifacher Weltmeister in den Jahren 2022 und 2023, und gab erneut seinem Motorrad die Schuld: "Meine Ducati ist die aus Japan, was ich heute gefahren bin, ist weit entfernt von dem, was eine Ducati ist".

Die MotoGP geht am kommenden Wochenende weiter, beginnend am 24. Oktober, mit dem Großen Preis von Malaysia.