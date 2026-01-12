Forza Horizon 5 hat angeblich bis zu fünf Millionen Exemplare auf der PS5 verkauft

HQ

Sagt was ihr wollt über Xbox' Risiko, die Exklusivität für viele seiner größten Spiele und Franchises aufzugeben, das ist eindeutig ein bisheriger Schritt. Wir sagen das, weil der Analyst Rhys Elliot von Alinea Analytics einen Bericht veröffentlicht hat, der untersucht, wie erfolgreich Forza Horizon 5 auf der PlayStation 5 war, und kurz gesagt, dass es enorm erfolgreich war.

Die Informationen besagen, dass Forza Horizon 5 seit dem Start auf der Plattform im April 2025 bis zu fünf Millionen Exemplare auf der PS5 ausgeliefert wurde. Wenn man bedenkt, dass Millionen und Abermillionen von Exemplaren des Spiels wahrscheinlich schon vor diesem Ereignis verkauft wurden, mit bis zu 45 Millionen Spielern, bevor es auf die PS5 erschien (wobei viele davon von Game Pass stammen werden), deutet das darauf hin, dass Playground seine Produktionskosten wahrscheinlich schon lange vor diesem Zeitpunkt zurückgeholt hatte. Deshalb heißt es im Bericht auch, dass Microsoft und Playground voraussichtlich allein durch den PS5-Port von Forza Horizon 5 allein mit etwa 300 Millionen Dollar Umsatz rechnen mussten...

Der Erfolg wird zweifellos noch eine Weile andauern, aber dieses Maß an Interesse am Spiel wirft nun die Frage auf, was Microsofts Pläne für Forza Horizon 6 sein werden. Wir wissen, dass das Spiel dieses Jahr auf PC und Xbox Series X/S erscheint, aber würde dieser Erfolg den Wunsch stärken, auch auf der PS5 zu erscheinen? Wir werden es bald erfahren, da das Spiel beim kommenden Developer_Direct erscheint, zusammen mit dem lang erwarteten Fable-Reboot von Playground.