Xbox Developer_Direct für diesen Januar bestätigt, Fable soll erscheinen und erneut für einen Start im Jahr 2026 bestätigt

Wir wussten, dass wir im Januar eine Developer_Direct Präsentation von Xbox erwarten konnten, und das wurde gerade erst in einem Xbox Wire-Beitrag bestätigt. Die Sendung soll am 22. Januar stattfinden, also wird die Sendung in zwei Wochen drei Kernspiele zeigen, von denen jedes 2026 erscheinen soll, von denen zwei vom britischen Studio Playground Games stammen.

Die Ausstrahlung, die um 18:00 GMT/19:00 MET stattfinden wird, wird sowohl Forza Horizon 6 als auch das lang erwartete Fable zeigen, das erneut für dieses Jahr bestätigt ist. Dies wird das Gameplay-Debüt für Ersteres sein und der erste erweiterte Einblick in Letzteres, und mit diesen Neuigkeiten im Hinterkopf haben wir außerdem kurze zusätzliche Beschreibungen der beiden erwarteten Projekte erhalten.

"Fable - Playground Games heißt die Spieler zurück ins Märchenland Albion willkommen, mit dem ersten ausführlichen Blick auf Fable – eines der meist erwarteten Titel des Jahres 2026. Die Entwickler des Playground-Teams werden die Magie und den Unfug enthüllen, die die Spieler in diesem frischen Neuanfang für die Reihe erwarten, einschließlich eines ersten Einblicks in beeindruckendes neues Gameplay. Natürlich werden die Kernthemen von Fable alle vorhanden sein – Wahlfreiheit, Konsequenzen, Drama, Action, britischer Humor und (natürlich) Hühner, alles neu interpretiert für bestehende Fans und neue Spieler."

"Forza Horizon 6 – Das Forza-Team von Playground Games wird einen tiefen Einblick in das mit Spannung erwartete Forza Horizon 6 geben, während der Open-World-Racer die Spieler in die wunderschönen und kontrastreichen Landschaften Japans führt. Das Segment taucht tief in einen allerersten Blick auf das Gameplay ein, einschließlich der Enthüllung neuer Features – und wie Japan in diesem beeindruckenden neuen Teil zum Leben erwacht."

Aber das ist nicht alles, was die Präsentation bieten wird, denn es wurde bestätigt, dass auch Game Freak s Beast of Reincarnation präsent sein wird und den ersten tiefgehenden Einblick in das intensive Action-RPG-Spiel des Pokémon-Studios bietet. Die Beschreibung dieses Aussehens fügt Folgendes hinzu.

"Beast of Reincarnation – Begleiten Sie uns, wenn wir in Game Freaks intensives Ein-Person-Ein-Hund-Action-RPG eintauchen. Zum ersten Mal wird Game Freak Details zu Emmas innovativen Pflanzenmanipulationsaktionen und dem Gameplay unserer Protagonistin Emma mit ihrem Hundefreund Koo enthüllen. In Beast of Reincarnation entfaltet sich eine tiefgründige und gefährliche Welt im postapokalyptischen Japan. Entdecken Sie die Entwicklungsgeheimnisse hinter ihrer Entstehung in Developer_Direct."

Typischerweise enthalten Developer_Direct Übertragungen mindestens vier Spiele, daher gibt es vielleicht noch ein viertes Projekt, das Xbox noch nicht bestätigt hat. Der einzige Haken ist, dass die Schlüsselgrafik dies nicht direkt bestätigt, indem sie wie in den Vorjahren eine leere Box hat. Dennoch wird das hoffentlich ausreichen, um Fans zu fesseln und zu zeigen, dass Xbox ein sehr arbeitsreiches Jahr vor sich hat, mit Playground, das ein Karrierejahr bevorsteht, das dem ähnelt, was Obsidian 2025 mit Avowed, Grounded 2 und The Outer Worlds 2 geliefert hat.