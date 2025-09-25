Forza Horizon 6 angekündigt und findet in Japan statt

Vergessen Sie Halo und Gears of War, nur wenige Spiele sind für Xbox Game Studios größer als Forza Horizon, das in diesem Frühjahr über 45 Millionen Spieler erreichte, noch vor der Veröffentlichung auf der PlayStation 5. Seitdem hat es genug Exemplare auf Sonys Konsole verkauft, um der meistverkaufte Titel des Formats im Jahr 2025 zu werden.

Allerdings gibt es es jetzt schon seit vier Jahren, und man könnte meinen, dass es an der Zeit für eine Fortsetzung ist. Und... Microsoft scheint dem zuzustimmen, denn es hat gerade seine Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast mit der Ankündigung von Forza Horizon 6 abgeschlossen. Und wenn man bedenkt, wo die Serie stattfindet, wird sie passenderweise in Japan spielen.

Wir haben keine Details erhalten, aber der Chef der Microsoft Studios, Matt Booty, versichert uns, dass sowohl Playground Games als auch Turn 10 "ihr Herz in Forza Horizon 6 gesteckt und Japan zum Leben erweckt haben wie nie zuvor." Booty verriet auch, dass Japan der Ort ist, nach dem die meisten Forza-Fans seit der Veröffentlichung des allerersten Spiels gefragt haben. Und jetzt ist es fast soweit.

Forza Horizon 6 wird im Jahr 2026 veröffentlicht, und in der Pressemitteilung heißt es, dass es "zuerst auf Xbox Series S/X-Konsolen und PC erscheinen wird". Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.