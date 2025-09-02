Formel 1: Wie man den GP von Italien an diesem Wochenende sehen kann und wann er stattfindet

HQ

Die Formel 1 erreicht eines der legendärsten Rennen: den Großen Preis von Italien im "Tempel der Geschwindigkeit", dem Autodromo Nazionale di Monza, wo das Duell zwischen den McLaren-Fahrern nach dem harten Schlag von Lando Norris in den Niederlanden fortgesetzt wird, wo er keinen Punkt hinzufügte, während Oscar Piastri 25 Punkte hinzufügte.

Der Unterschied von 34 Punkten ist jedoch nicht so groß und in den letzten neun Rennen, beginnend mit dem Großen Preis von Italien am kommenden Wochenende, Sonntag, 7. September, kann noch alles passieren. Und natürlich werden wir beobachten, ob Ferrari zurückschlagen kann, insbesondere Lewis Hamilton, dessen erster (vielleicht letzter?) Der GP von Italien mit Ferrari wird durch eine Strafe von fünf Plätzen behindert.

Hier sind die Zeiten und wie man das Rennen live verfolgen kann:

Formel 1: Zeiten für den Großen Preis von Italien



Freies Training 1: Freitag, 5. September: 13:00 Uhr, 12:00 Uhr BST



FP2: Freitag, 5. September: 16:55 Uhr MESZ, 15:55 Uhr MESZ



FP3: Samstag, 6. September, 12:15 Uhr MESZ, 11:15 Uhr BST



Qualifying: Samstag, 6. September: 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST



Rennen: Sonntag, 7. September: 15:00 Uhr MESZ, 14:00 Uhr BST



So sieht man die Formel-1-Saison 2025 live

Hier ist eine Liste der Sender des GP von Italien und der restlichen Formel-1-Saison in den europäischen Märkten:



Belgien: RTBF/Play Sports



Dänemark: TV3/Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky Deutschland/RTL



Italien: Sky Italia



Norwegen: Viaplay/ V sport 1



Portugal: DAZN



Spanien: DAZN



Vereinigtes Königreich und Irland: Sky Sports/Channel 4

