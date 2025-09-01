Warum wurde Lewis Hamilton für den Großen Preis von Monza am kommenden Wochenende in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt?

HQ

Das Debakel von Lewis Hamilton geht nach dem Großen Preis der Niederlande weiter, der für Ferrari nicht schlechter hätte enden können: Beide Fahrer, darunter Charles Leclerc, stürzten und kamen nicht ins Ziel, und Hamilton wurde für den nächsten Grand Prix in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, ist es der Heim-Grand-Prix von Ferrari, der GP von Italien in Monza.

Hamilton stürzte in Runde 23/72 des Sonntagsrennens in Kurve 3 in Zandvoort, als er aufgrund von Regen in der rutschigen weißen Linie die Kontrolle über das Auto verlor. "Es ist nicht normal für mich, in einem Rennen zu stürzen. Ich kann eigentlich nicht zu viel mehr dazu sagen", sagte der siebenfache Weltmeister nach dem Rennen und biss sich einen Monat nach seiner Aussage, dass er "völlig nutzlos" sei und Ferrari einen Ersatz finden müsse, sicherlich auf die Zunge. Auch Leclerc stürzte später bei einer Kollision mit Kimi Antonelli.

Die Strafe für Hamilton hatte damit allerdings nichts zu tun. Es passierte sogar vor dem Rennen, während der Erkundungsrunden vor dem Rennen. Hamilton verstieß gegen die Regeln für gelbe Flaggen, die von den Fahrern verlangen, die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren, wenn doppelte gelbe Flaggen geschwenkt werden, die "aufgrund der Beschaffenheit der Strecke" gehisst wurden.

Hamilton senkte seine Geschwindigkeit jedoch nicht auf eine Weise, die die Rennkommissare als "signifikant" oder "stark reduziert" betrachten: fast 20 km/h weniger als seine Geschwindigkeit zum gleichen Zeitpunkt in den Trainingssitzungen. Die Rennkommissare reduzierten seine Sperre, die normalerweise für 5 Startplätze gegolten hätte, um die Hälfte, weil "der Fahrer versucht hatte, seine Geschwindigkeit zu reduzieren und früher zu bremsen" (via Formula1.com).