Honda bricht die Stille, nachdem Fernando Alonsos Auto im F1-Test stoppen musste

Honda hat eine Stellungnahme abgegeben, nachdem der AMR26, das Auto von Aston Martin, einen katastrophalen technischen Defekt erlitten hat, als Fernando Alonso in Bahrain zu den technischen Tests fuhr. In einer am Freitagmorgen gesendeten Nachricht gibt Honda zu, dass Fernando Alonsos Auto ein "batteriebedingtes Problem" hatte.

Laut Aston Martin am Donnerstag stoppte Alonso das Auto vorsorglich. Das Problem hatte nichts mit Adrian Neweys Design zu tun, und Alonso sagte, er habe "keinen Zweifel" daran, dass sie das beste Chassis haben. "Beim Fahrgestell besteht kein Zweifel, dass wir die Besten bei uns haben. Nach über 30 Jahren, in denen Adrian Newey den Sport dominierte, wird niemand daran zweifeln, dass wir irgendwann einen Weg finden werden, das beste Auto zu haben.

Beim Power Unit müssen wir abwarten, wann wir alle Leistungen freischalten, wo wir stehen und was fehlt, und dann hart arbeiten", sagte Alonso (über Formula1.com).

Aufgrund der Probleme mit der Batterie wird Honda Benchmark-Simulationen für den HRC Sakura, die Antriebseinheit des Fahrzeugs, anbieten. Lance Stroll wird heute das Steuer übernehmen, aber "der heutige Plan wird begrenzt sein und nur aus kurzen Stints bestehen".