Max Verstappen sagt, die neuen F1-Autos "machen keinen Spaß", fühlen sich an wie die Formel E auf Steroiden

Die Formel 1 beginnt in weniger als einem Monat mit einem neuen Regelwerk und Vorschriften, beeinflusst von der neuen 50:50-Leistungsverteilung zwischen Benzin und Strom. Max Verstappen hatte die Gelegenheit, die neuen Autos bei den Bahrain-Tests in dieser Woche auszuprobieren, bei denen er der Schnellste war. Allerdings hatte er keine freundlichen Worte zu den neuen Autos und bezeichnete sie als "Formel E auf Steroiden" und es macht keinen Spaß, sie zu fahren.

"Ich weiß, wie viel Arbeit im Hintergrund von der Motorseite für die Jungs passiert ist. Deshalb ist es nicht immer das Netteste zu sagen. Aber ich möchte auch realistisch sein. Als Fahrer ist das Gefühl nicht sehr Formel-1-ähnlich. Es fühlt sich ein bisschen mehr wie Formel E auf Steroiden an.

"Als reiner Fahrer fahre ich gerne mit voller Kraft. Und im Moment kannst du so nicht fahren. Es passiert viel. Vieles von dem, was man als Fahrer tut, in Bezug auf Inputs, hat einen enormen Einfluss auf die Energie-Seite", sagte der vierfache Weltmeister und verglich sie mit der Formel E, dem Wettbewerb mit Elektroautos, die schneller beschleunigen als traditionelle F1-Autos.

"Für mich ist das einfach keine Formel 1. Vielleicht ist es doch besser, Formel E zu fahren, oder? Denn das dreht sich alles um Energieeffizienz und Management. Dafür stehen sie. Was das Fahren angeht, macht es nicht so viel Spaß."

Wenn Sie es kaum erwarten können, hier ist der vollständige Formel-1-Kalender 2026. Der Eröffnungs-Grand Prix in Melbourne, Australien, findet vom 6. bis 8. März statt.