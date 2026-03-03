Floyd Mayweather kündigt einen neuen Kampf vor dem Kampf gegen Pacquiao an.

HQ

Als die Boxlegende Floyd Mayweather sein Comeback ankündigte, erfüllten sich die Wünsche vieler, als ein Rückkampf gegen Manny Pacquiao für September bestätigt wurde, elf Jahre nach dem sogenannten "Kampf des Jahrhunderts", den Mayweather durch einstimmige Entscheidung gewann.

Mayweather, inzwischen 48 Jahre alt, der 2017 seine Boxkarriere beendete, hat sich in einigen Freundschaftskämpfen in Form gehalten und bestätigt, dass er vor dem Pacquiao-Kampf in Septemner einen weiteren Ausstellungskampf haben wird. Mayweather wird im Juni in Athen gegen den griechischen Kickboxer Mike Zambidis (45) antreten.

"2026 entwickelt sich jetzt schon zu einem aufregenden Jahr für mich. Ich bin auf dem Weg, um zu unterhalten!! Athen, Griechenland... Machen Sie sich bereit für eine umfassende Ausstellung. Dieser Sommer wird ein legendärer Kampf sein", verkündete Mayweather auf Instagram.

Mayweather hat bereits Kämpfer aus anderen Kampfdisziplinen herausgefordert, darunter seinen letzten Profikampf gegen Conor McGregor, den er 2017 ausknockte. Es wird ein Freundschaftskampf zur Vorbereitung auf den Kampf gegen Pacquiao am 19. September in der Las Vegas Sphere sein, ein Match, der auf Netflix übertragen wird.