Mayweather gegen Pacquiao 2 auf Netflix angekündigt: Das Rückspiel findet im Las Vegas Sphere statt

Es ist endlich offiziell: Weniger als eine Woche nach der Ankündigung, dass Floyd Mayweather zum Boxen zurückkehrt, hat Netflix ein Rückkampf für einen der meist erwarteten Kämpfe aller Zeiten gegen Manny Pacquiao angekündigt. Er findet am 19. September statt und ist der erste Boxkampf, der im Sphere in Las Vegas stattfindet.

Mayweather und Pacquiao trafen erstmals am 2. Mai 2015 aufeinander, und Mayweather gewann durch einstimmige Entscheidung. Der Kampf, der seit 2009 geplant war, wurde als "Kampf des Jahrhunderts" bezeichnet, enttäuschte jedoch für die meisten Kritiker und Fans, und später wurde bekannt, dass Pacquiao mit einer Schulterverletzung gekämpft hatte.

Niemand wird wissen, ob das Rückspiel elf Jahre später besser wird. Das Alter wird ein Problem sein: Pacquiao ist 47 und hat 2021 seine Boxkarriere beendet. Nach einem gescheiterten Versuch, 2022 für das Präsidentenamt der Philippinen zu kandidieren, und einem gescheiterten Versuch einer Wiederwahl im Senat kehrte er zum Boxen zurück und hatte im Juli 2025 ein Unentschieden gegen Mario Barrios.

Mayweather ist 48 Jahre alt und beendete 2017 seine Profiboxkarriere, obwohl er seitdem Ausstellungskämpfe bestritten hat (zuletzt gegen John Gotti III im August 2024). Er setzt eine perfekte Bilanz von 50 Siegen, davon 27 durch K.o. und keine Niederlagen aufs Spiel.

"Die Fans haben lange genug gewartet – sie verdienen dieses Rückspiel, und es wird jetzt noch größer, da es weltweit live auf Netflix gestreamt wird. Ich möchte, dass Floyd mit der einen Niederlage in seiner Profibilanz lebt und sich immer daran erinnert, wer ihn ihm zugefügt hat", sagte Pacquiao.

Netflix investiert weiterhin stark in Live-Sportarten, insbesondere Kampfsportarten, da sie kürzlich einen weiteren Traumkampf zwischen Ronda Rousey und Gina Carano angekündigt haben, der am 16. Mai stattfinden wird.