Kraven the Hunter sieht im ersten Trailer viel besser aus als Venom und Morbius

Sony beschert uns in Bezug auf seine Marvel-Filme wirklich eine Achterbahnfahrt. Jeder moderne Spider-Man-Film war fantastisch und ein kommerzieller Erfolg, die Venom-Filme waren zumindest kommerzielle Erfolge und Morbius war im Allgemeinen ein Misserfolg. Jetzt ist es an der Zeit, dass eine weitere weniger bekannte Marvel-Figur ins Rampenlicht rückt.

Der erste Trailer zu Kraven the Hunter ist da und gibt uns eine kurze Einführung in die Entstehungsgeschichte von Aaron Taylor-Johnsons Charakter, zeigt, wie brutal er sein kann, lässt Russell Crowe einen neuen Akzent ausprobieren und neckt die Rückkehr eines Marvel-Bösewichts, mit dem Sony schon einmal sein Glück versucht hat - aber in einer neu erfundenen Form.

Scheint anständig genug zu sein, also bin ich ziemlich zuversichtlich, dass es in Ordnung sein wird, wenn Kraven the Hunter am 6. Oktober in den Kinos Premiere hat. Vor allem, weil seine Aufnahme in Marvel's Spider-Man 2 zwei Wochen später mehr Spieler auf die große Leinwand locken könnte.