Danilo trifft, als Flamengo seinen vierten Libertadores-Titel holt, den 25. für Brasilien

Flamengo ist erneut Copa-Libertadores-Meister, nachdem sie Palmeiras mit 1:0 besiegt haben, mit einem Tor des ehemaligen Real Madrid-, Manchester City- und Juventus-Spielers Danilo, der dieses Jahr zum brasilianischen Klub wechselte, nachdem er seit 2011 in Europa gespielt hat. Ein großer Erfolg für Trainer Filipe Luís, der erst vor 14 Monaten aus Rio de Janeiro zum Verein kam.

Es war eine Wiederholung des Libertadores-Finales 2021, bei dem Palmeiras beim letzten Mal den Titel gewann. Zwei brasilianische Vereine standen im siebten rein brasilianischen Finale des Wettbewerbs, das 1960 begann, als Nachfolger von Botafogo, die im Vorjahr gewonnen hatten. Beide Vereine haben sich in den letzten Jahren viele Titel geteilt, wobei Flamengo 2022 und 2019 gewann und Palmeiras 2020 und 2021.

Das bedeutet, dass brasilianische Vereine inzwischen genauso viele Libertadores-Titel wie argentinische Vereine (25) besitzen, wobei Flamengo mit vier Titeln der erfolgreichste von allen ist, gefolgt von Palmeiras mit drei. Nur Vereine aus Uruguay (8), Paraguay (3), Kolumbien (3), Chile (1) und Ecuador (1) konnten die Libertadores gewinnen und damit die argentinische und brasilianische Dominanz in der höchsten Vereinsliga Südamerikas brechen.