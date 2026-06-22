Final Fantasy VII: Remake Trilogie-Regisseur wird nicht direkt nach Revelation an einem weiteren Remake arbeiten

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Wenn Final Fantasy VII: Revelation im Frühjahr 2027 gleichzeitig auf dem PC und allen aktuellen Konsolen erscheint, beendet es über ein Jahrzehnt Arbeit von Spieledirektor Naoki Hamaguchi, der alle drei Titel dieser größeren Saga geleitet hat. Von Final Fantasy VII: Remake über Final Fantasy VII: Rebirth bis hin zu Revelation hat er einen großen Teil seines Lebens den Abenteuern von Cloud, Sephiroth, Tifa und der weiteren Gruppe gewidmet, weshalb es wahrscheinlich keine große Überraschung ist, dass er plant, für seinen nächsten Titel eine Pause von Remakes einzulegen.

Im Gespräch mit Game Informer wurde Hamaguchi gefragt, was er als Nächstes machen möchte, wobei er erwähnte, dass er Remakes wahrscheinlich vermeiden wird, wahrscheinlich an einem weiteren JRPG bei Square Enix arbeiten wird und nicht ausschließt, beim weiteren Final Fantasy-Universum zu bleiben.

"Im Moment konzentriere ich mich voll und ganz darauf, FFVII: Revelation abzuschließen und sicherzustellen, dass wir die FFVII: Remake-Reihe in perfektem Zustand liefern – genau da stehe ich jetzt. Gleichzeitig sehe ich viele Fans und die Community, die mich bitten, die Leitung eines [hypothetischen] FFVI-Remakes zu übernehmen. Ich sehe vieles davon online, aber weißt du, bei einem Final Fantasy VI: Remake oder jedem anderen Remake, könnte es ich sein oder jemand anderes. Persönlich denke ich, dass es in besseren Händen wäre, wenn es an einen anderen Schöpfer wie Square Enix gehen würde.

"Was ich persönlich machen möchte, denke ich, dass mein nächstes kreatives Werk auch ein JRPG sein wird. Wenn man sich all die anderen Titel anschaut, die wir bei Square Enix veröffentlicht haben, nicht nur die FFVII: Remake-Reihe, denke ich, dass Square Enix als Marke und Unternehmen mehr als fähig ist, dieses groß angelegte RPG zu liefern, das bei Spielern auf der ganzen Welt Anklang finden könnte. Fans haben vielleicht viele unterschiedliche Erwartungen, aber für mich persönlich möchte ich diese neue Herausforderung mit einem weiteren RPG-Titel annehmen, sei es Final Fantasy oder eine andere IP. Auch hier wissen wir es nicht. Aber persönlich ist das auch spannend, wenn es nicht Final Fantasy ist, denn das könnte für mich eine Herausforderung sein. Was auch immer es ist, ich hoffe, die Fans freuen sich darauf."

Etwa 12 Jahre Arbeit an einem Projekt sind gelinde gesagt eine sehr bewundernswerte Leistung, daher ist es keine große Überraschung, dass Hamaguchi in naher Zukunft etwas anderes erkunden möchte. Aber da die Welt von Final Fantasy nahezu grenzenloses Potenzial hat, würdet ihr gerne sehen, dass Hamaguchi im JRPG-Universum bleibt oder etwas Einzigartigeres erlebt?