Final Fantasy VII: Revelation angekündigt auf dem Summer Game Fest, wird im Frühjahr 2027 veröffentlicht

Geoff Keighley versprach, dass das Summer Game Fest mit einem großen Einzelspieler-Abenteuer enden würde, und das hat wirklich geliefert. Um die diesjährige ziemlich hervorragende Show abzurunden, betrat Square Enix die Bühne, um den ersten Trailer für den letzten Teil der Final Fantasy VII: Remake Trilogy zu präsentieren, der nun offiziell als Final Fantasy VII: Revelation bekannt ist.

Das Projekt soll am selben Datum auf allen Plattformen erscheinen (ja, kein gestaffelter Debüt ab PlayStation 5) und wird im Frühjahr 2027 sein großes Erscheinen feiern, mit weiteren Neuigkeiten und Informationen über das Spiel.

Was wir wissen, ist, dass es eine "perfektionierte" Version des hybriden Echtzeit-Action-Strategie-Kampfs bieten wird, Vincent Valentine (gesprochen von Matt Mercer) als spielbaren Charakter enthalten wird, sofortige Reisen durch die Welt mit dem Highwind-Schiff ermöglicht, die Fähigkeit bietet, Beschwörungszauber zu wirken und Ifrit und Ähnliches in der Gruppe willkommen zu heißen. und alles im Bemühen, den Kampf gegen Sephiroth als Cloud und die Gruppe zu führen, um eine letzte, entscheidende und epische Schlacht zu erleben, bei der das Schicksal der ganzen Welt auf dem Spiel steht.

Mit all diesen Informationen im Hinterkopf ist es erwähnenswert, dass das Projekt irgendwann im Frühjahr 2027 auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 debütieren wird.