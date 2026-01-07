FIFA wird KI-Technologie einsetzen, um Teams und Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft zu unterstützen, zum Beispiel 3D-Spieler-Avatare, um Abseits zu fangen

HQ

FIFA nahm an der CES 2026 in Las Vegas zusammen mit Lenovo teil, wobei beide Unternehmen eine Reihe von KI-gestützten Technologien für die Weltmeisterschaft 2026 einführten, die hauptsächlich Teams, Managern und Schiedsrichtern sowie zukünftigen Fans helfen werden.

Die erste Ankündigung ist Football AI Pro, ein generativer KI-Wissensassistent, den alle 48 teilnehmenden Teams nutzen dürfen (und in Zukunft auch Fans, obwohl nicht klar ist, wie). Dieses System analysiert Millionen von Fußballdaten und zeigt sie in Text, Video, Grafiken und 3D-Visualisierungen, und Teams und Manager dürfen sie vor und nachher verwenden, aber nicht während der Spiele.

Die FIFA stellt fest, dass dies allen Teams den Zugang zu einem ausgefeilten Analysesystem ermöglichen wird, unabhängig von ihren finanziellen und technischen Ressourcen, "demokratisiert den Zugang zu Daten, indem sie allen teilnehmenden Teams und bald auch den Fans das vollständigste Set an Fußballanalysen zur Verfügung stellt".

Auch die Schiedsrichter profitieren von den Innovationen von Lenovo mit Verbesserungen bei halbautomatisierten Abseitstechnologien. Mit KI erstellen die Computer 3D-Spieler-Avatare, die gescannt werden, um ein 3D-Modell zu erstellen, das dem System hilft, Spieler zuverlässig bei schnellen oder blockierten Bewegungen zu verfolgen. Diese 3D-Bilder werden auch im Video-Assistenten-Schiedsrichter (VAR) und vermutlich in TV-Übertragungen gezeigt, damit die Fans die Entscheidungen der Schiedsrichter besser verstehen können.

Schließlich wird die Referee View, eine Körperkamera, die die Schiedsrichter tragen und bereits als Probe bei der Club-Weltmeisterschaft im letzten Jahr verwendet wurde, mit KI-Stabilisierungssoftware verbessert, die die Bewegungsunschärfe reduziert und "eine hochwertigere, aus der Perspektive aus der Ich-Perspektive für das globale Publikum bietet, was Transparenz, Verständnis und Engagement während des gesamten Spiels erhöht."