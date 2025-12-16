FIFA wird beschuldigt, Menschen mit Behinderungen von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen zu haben: Tickets sind teurer denn je

HQ

Die FIFA steht vor einer neuen Kontroverse durch die Weltmeisterschaft: Nachdem ihnen vorgeworfen wurde, die Tradition der Weltmeisterschaft für ihre neue Ticketpolitik zu verraten, deren Preise je nach Nachfrage steigen und desorbitante Niveaus erreichen, wird ihr nun vorgeworfen, Menschen mit Behinderungen zu diskriminieren, da der barrierefreie Sitzbereich nur für die höherpreisigen Ticketkategorien verfügbar ist.

Die Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 sind in vier Kategorien unterteilt, wobei die vierte Kategorie, die zusätzlichen Plätze, günstiger ist. Allerdings gibt es in dieser Kategorie keine Barrierefreiheitstickets, sodass das günstigste Ticket, das ein Fan mit Behinderung bekommen kann, zwischen 140 und 450 Dollar über The Athletic kostet.

Für das Finale würde das günstigste Barrierefreiheitsticket 4.185 Dollar kosten, was sie als "völlig beispiellos" beschrieben. Im Gegensatz dazu kosteten Barrierefreiheitstickets für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar 11,77 Dollar und erlaubten ein kostenloses Begleitticket.

Am schlimmsten ist jedoch, dass Barrierefreiheitstickets auf FIFAs offizieller Wiederverkaufsplattform ohne Preisobergrenze weiterverkauft werden können und zum sechsfachen Originalwert apperieren.

Das Disability & Inclusion Fan Network von Football Supporters Europe (FSE) schickte einen Brief an die FIFA, in dem sie zur Preissenkung auffordern: "Menschen mit Behinderungen auf der ganzen Welt müssen oft zusätzliche, unvermeidbare Kosten im Zusammenhang mit einer Behinderung haben, darunter barrierefreien Transport, Unterkünfte, Ausrüstung und persönliche Hilfe. Extreme Ticketpreise schaffen daher eine erhebliche Hürde für die Teilnahme an dem, was als globale Fußballfeier gedacht ist."

"Diese Situation untergräbt den Zweck von Barrierefreiheitstickets und riskiert, dass Fans mit Behinderungen weiter vom Zugang zum Turnier ausgeschlossen werden", erklärte der Verband Football Supporters Europe.