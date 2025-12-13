HQ

Die Organisation der Weltmeisterschaft 2026 bleibt umstritten. Mehrere Verbände, darunter Football Supporters Europe (FSE) und die Football Supporters' Association (FSA) in England und Wales, haben die FIFA gebeten, den Ticketverkauf wegen der "schändlichen" Preise sofort einzustellen.

Zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft sind die Preise nicht konstant und schwanken je nach Nachfrage und Attraktivität, was die Fans vom Wettbewerb abschreckt. Es ist dasselbe System, das auch für die FIFA Club World Cup verwendet wurde, die letztes Jahr in den Vereinigten Staaten stattfand.

Der Verband gibt an, dass die Preise für Tickets, die den teilnehmenden Mitgliedsverbänden (PMA) zugeteilt werden und typischerweise über offizielle Fanclubs oder Loyalitätsprogramme verteilt werden, "astronomische" Höhen erreicht haben. Ein Fan, der sein Team vom ersten Gruppenspiel bis zum Finale (insgesamt acht Spiele, da diese Ausgabe die letzten 32 hat) verfolgen möchte, müsste 6.900 Dollar zahlen, fast das Fünffache des Umfangs der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Ein Ticket für das Finale kann auf 4.000 Dollar steigen.

"Du brauchst Fans, du brauchst das Leben auf den Tribünen, du brauchst die Farbe, du brauchst die Atmosphäre. Mit diesen Preisen wird das alles nicht passieren", sagte FSE-Geschäftsführer Ronan Evain. (über Reuters).

"Wir unterstützen Football Supporters Europe in der Forderung nach einem Stopp des Ticketverkauf und fordern den FA auf, mit anderen FAs zusammenzuarbeiten, um diese schändlichen Preise direkt anzufechten", fügte der englische Fußballverband hinzu.

Der kürzlich gewählte Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, führte Wahlkampf gegen FIFA wegen der exorbitanten Preise der Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Mexiko und Kanada statt, und die derzeitige FIFA-Führung unter der Leitung von Gianni Infantino steht auf Donald Trumps Seite, so sehr, dass sie laut einigen Organisationen ihre eigenen Neutrailty-Regeln gebrochen haben, als sie dem US-Präsidenten den FIFA-Friedenspreis verliehen.