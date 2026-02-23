FIFA veröffentlicht den Kalender für die FIFA Series 2026, einen Wettbewerb mit niedriger platzierten Teams

HQ

Die FIFA hat den Kalender der FIFA Series 2026 veröffentlicht, die zweite Ausgabe eines neuen internationalen Turniers, das zwischen Teams aus Konföderationen ausgetragen wird, die nicht regelmäßig an Wettbewerben teilnehmen können, hauptsächlich niedriger platzierten Nationen aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien. Im Herrenwettbewerb werden drei Teams aus Europa antreten: Bulgarien, Finnland und Estland.

Das Ziel ist es, "die Entwicklung der Herren- und Frauennationalmannschaften voranzutreiben", und findet zwischen März und April 2026 statt, während eines internationalen Fensters, in dem Freundschaftsspiele und die letzten Play-offs vor der Weltmeisterschaft 2026 stattfinden.

Die Spiele finden vom 25. bis 31. März im Herrenwettbewerb statt und bestehen aus 36 Teams; und vom 9. bis 18. April für den Frauenwettbewerb mit 12 Teams. Die Spiele werden in Australien, Aserbaidschan, Indonesien, Kasachstan, Neuseeland, Puerto Rico und Ruanda im Herrenwettbewerb ausgetragen; sowie Brasilien, Côte d'Ivoire und Thailand für den Frauenwettbewerb.

"Sein Zweck ist es, bedeutende internationale Freundschaftsspiele zwischen Nationalmannschaften verschiedener Konföderationen zu ermöglichen, die normalerweise nicht gegeneinander antreten würden, und so die Fußballentwicklung sowohl auf als auch neben dem Spielfeld zu unterstützen", sagte FIFA.

Obwohl es ein zweijährlicher Wettbewerb ist, gelten die Spiele offiziell als Freundschaftsspiele. Im Falle eines Unentschiedens gibt es ein Elfmeterschießen ohne Verlängerung. Die teilnehmenden Mitgliedsverbände (PMAs) haben sich auf unterschiedliche Wettbewerbsformate geeinigt – entweder Halbfinals und ein Finale oder vorab festgelegte Spielpläne.

Es wird die zweite Ausgabe der FIFA Series sein und die erste, an der Frauenteams teilnehmen. 2024 gewann Kroatien Ägypten mit 4:2, ein Spiel, das am 26. März 2024 in Kairo mehr als 85.000 Zuschauer anzog.