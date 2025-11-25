FIFA entlastet Cristiano Ronaldo, wird nicht für die Weltmeisterschaft 2026 sanktioniert

HQ

Cristiano Ronaldo wurde von der FIFA freigesprochen und wird nach der roten Karte, die er im Spiel gegen Irland vor zwei Wochen, im vorletzten WM-Qualifikationsspiel, für die Weltmeisterschaft 2026 erhielt, nicht gesperrt. Portugal verlor dieses Spiel, gewann aber das folgende Spiel mit 9:1 gegen Armenien. Ronaldo spielte nicht im Spiel, da er wegen der roten Karte durch gewalttätiges Verhalten gesperrt wurde.

Normalerweise sollte eine Aktion wie die des portugiesischen Kapitäns (das Treffen des irischen Verteidigers Dara O'Shea im Strafraum mit dem Ellbogen) wegen gewalttätigen Verhaltens eine Sperre von drei Spielen nach sich ziehen. Das hätte bedeutet, dass Ronaldo die ersten beiden WM-Spiele der Gruppenphase verpasst hätte.

Aber die FIFA hat ihn freigegeben, solange er keinen weiteren Verstoß ähnlicher Art und Schwere begeht. "Im Einklang mit Artikel 27 des FIFA-Disziplinarkodex wurde der Abschluss der beiden verbleibenden Spiele für eine einjährige Probezeit ausgesetzt", hieß es in einer FIFA-Erklärung.

"Wenn Cristiano Ronaldo während der Probezeit einen weiteren Verstoß ähnlicher Art und Schwere begeht, gilt die in der Disziplinarentscheidung festgelegte Sperre als automatisch widerrufen und die verbleibenden beiden Spiele müssen sofort beim nächsten offiziellen Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft abgesessen werden."