FIFA enthält offizielle Inhalte der Weltmeisterschaft 2026 im Free-to-Play-Fußballsimulator UFL

Nach der Trennung von EA Sports und FIFA wurde die FIFA-Videospiel-Linie mit EA Sports FC fortgesetzt. Die FIFA ist nun auf der Suche nach eigenen Fußballspielen: Sie haben bereits ein neues Arcade-Spiel, FIFA Heroes, mit den Maskottchen der Weltmeisterschaft 2026 angekündigt. Für Fans eines realistischeren Fußballerlebnisses bereitet FIFA sicherlich ein eigenes Spiel vor, aber in der Zwischenzeit hat sein Partner Adidas mit UFL , dem Free-to-Play-Videospiel von Strikerz Inc., zusammengearbeitet.

Das Spiel wurde letzten Freitag aktualisiert (Inhaltsupdate 0.67.2) und enthält nun den Adidas Mundial Team Pass mit Bällen aus früheren Ausgaben der Weltmeisterschaft, wie dem Fevernova aus der Weltmeisterschaft 2002, dem Jabulani aus der Weltmeisterschaft 2010, dem Brazuca aus der Weltmeisterschaft 2014; Kadertrikots und sogar ein neues Stadion, das von der Trionda inspiriert ist, dem Ball der Weltmeisterschaft 2026, der letzte Woche von der FIFA angekündigt wurde.

Die beste Nachricht ist, dass der Ball selbst, die Trionda, im Laufe des Monats Oktober für alle Spieler kostenlos erhältlich sein wird, ohne dass der Teampass gekauft werden muss.

Zu den weiteren Gegenständen des Teampasses gehören drei Franz Beckenbauer Legend Cards, die verschiedene Momente aus der Karriere der 2024 verstorbenen Fußballlegende festhalten.

UFL ist jetzt auf PS5 und Xbox Series X|S als kostenloses Play-for Play verfügbar. Wir werden sehen, ob das Spiel in den kommenden Monaten mehr Inhalte von FIFA erhält, um mit EA Sports FC zu konkurrieren... Es sollte jedoch angemerkt werden, dass diese Zusammenarbeit eher mit Adidas als mit FIFA zu erfolgen scheint, was in der Pressemitteilung überhaupt nicht erwähnt wird.