Fernando Alonso und Lance Stroll machen beim F1 75-Event in London einen James-Bond-Eindruck

Die Formel 1 feierte zum Auftakt der Saison 2025 eine große Party: Zum ersten Mal enthüllten alle zehn Teams gleichzeitig ihre Lackierungen während einer zweistündigen Veranstaltung in London, die von mehr als vier Millionen Menschen auf YouTube verfolgt wurde. Es war ein großer Erfolg, der über die eigentlichen Autos hinaus den Schwerpunkt auf das Spektakel und den Unterhaltungswert des Sports legte, in der Hoffnung, mehr Fans anzuziehen.

Unter den Interviews, musikalischen Nummern und Auftritten aller Fahrer stach ein Team heraus. Aston Martin ist vielleicht nicht das herausragendste Team auf der Straße (zumindest noch nicht), aber sie haben in London eine großartige Show abgeliefert, mit einer Hommage an James Bond und einer überraschenden Musicalnummer des nigerianischen Sängers Tems.

Ein CGI-Video zeigte, wie die beiden Aston-Martin-Fahrer auf der Themse von Booten sprangen und mit dem Fallschirm in die O2-Arena sprangen, gefolgt von Lance Stroll und Fernando Alonso, die einen Überraschungsauftritt in Bond-ähnlichen Anzügen hatten. Es fühlte sich an wie eine billigere Version der Olympischen Spiele 2012, mit Daniel Craig, der Queen und tatsächlichem Fallschirmspringen über London, aber es machte trotzdem ziemlich viel Spaß.