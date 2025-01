Aston Martin strukturiert Formel-1-Team um, CEO ernennt sich selbst zum neuen Teamchef

HQ

Aston Martin hat neue Veränderungen im Team angekündigt, in der Hoffnung, sich 2025 nach einer Saison zu verbessern, "in der es rückwärts ging", wie Mike Krack es ausdrückte... jetzt ehemaliger Teamchef. Krack war seit 2022 Chef von Aston Martin, wurde aber in eine andere und weniger zentrale Position versetzt, wie das Team gerade bekannt gab.

Andy Cowell, der im Oktober als neuer CEO zu Aston Martin kam, wird ab sofort auch die Rolle des Teamchefs übernehmen. Mike Krack wird Chief Trackside Officers und hat die Aufgabe, die maximale Leistung aus dem Auto auf der Strecke herauszuholen.

Es gab noch einige weitere Änderungen im Organigramm von Aston Martin. Enrico Cardile (ehemaliger Technischer Direktor Chassis und Aerodynamik bei Ferrari) wird neuer Chief Technical Officer, und Tom McCullough, der zuvor Performance Director war, wird eine neue Führungsrolle übernehmen, um die breitere Palette der Rennkategorien des Teams zu erweitern.

Cowell glaubt, dass diese organisatorischen Änderungen eine natürliche Weiterentwicklung des mehrjährigen Plans sind, "ein Meisterschaftsgewinnerteam" zu werden, einschließlich des Übergangs zu einem vollständigen Werksteam im Jahr 2026 neben den strategischen Partnern Honda und Aramco.

Vergessen wir nicht, dass Aston Martin den renommierten Ingenieur Adrian Newey (der früher mit Artyon Senna zusammengearbeitet hat) zum neuen Chefingenieur ernannt hat, aber er wird erst im März dieses Jahres mit der Arbeit am Auto für 2026 beginnen können. Gelingt Fernando Alonso 2026 endlich der angestrebte 33. Sieg?