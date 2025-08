Fernando Alonso könnte den Großen Preis von Ungarn verletzungsbedingt verpassen

HQ

Fernando Alonso könnte den Großen Preis von Ungarn in der Formel 1 verpassen. Der Aston-Martin-Pilot, mit 43 Jahren der älteste im Starterfeld, wurde bereits für das 1. Freie Training am Freitag wegen einer Muskelverletzung im Rücken ausgeschlossen, die er sich nach dem Großen Preis von Belgien in der vergangenen Woche zugezogen hatte.

"Felipe Drugovich wird im FP1 an der Seite von Lance Stroll fahren. Eine Entscheidung über Fernandos Teilnahme am FP2 und den Rest des Wochenendes wird dann zu gegebener Zeit getroffen", sagte Aston Martin. Drugovich ist seit 2022 Ersatzfahrer für Aston Martin, hat aber noch nie ein Rennen bestritten.

Alonso, der das Rennen am Sonntag verpassen würde, wenn er für das Qualifying am Samstag nicht fit ist, ist der Meinung, dass der 25 Jahre alte Brasilianer eine Chance verdient hat. "Es wird großartig sein, ihn in der Formel 1 zu sehen. Er hat ein unglaubliches Talent. Die Formel 2 war eine Demonstration, aber wir können es hier jeden Tag sehen, wenn wir mit ihm arbeiten. Er hat immer die Leistung gebracht, die das Team verlangt hat, auch mit sehr begrenzten Kilometern. Es wird interessant sein, ihn in einem Vollzeit-Rennen zu sehen, und ich hoffe, dass es passiert."

Bisher hat Fernando Alonso in dieser Saison nur 16 Punkte geholt, zwei siebte Plätze in Kanada und Österreich waren seine besten Ergebnisse. Er hatte auch mit Verletzungen zu kämpfen, mit einem eingeklemmten Nerv im Nacken während des Großen Preises von China.