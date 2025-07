So kann man den Großen Preis von Ungarn sehen, das letzte Formel-1-Rennen vor der Sommerpause

HQ

Die Formel 1 geht in die Sommerpause, aber zuerst findet der 14. Grand Prix der Saison auf dem Hungaroring statt, in der 40. Ausgabe des GP von Ungarn, seit 1986 einer der festen Termine in jedem F1-Kalender (er fand sogar im Jahr der Pandemie statt) und eine der engsten Strecken, vielleicht an zweiter Stelle hinter Monaco als die Strecke, auf der das Überholen in den 14 Kurven und 4.381 Metern Strecke am schwierigsten ist.

Beim Grand Prix auf dem Hungaroring in Mogyoród, 30 km von Budapest entfernt, gibt es kein Sprintrennen, aber angesichts seiner Besonderheiten ist es wichtiger denn je, im Qualifying eine gute Griffposition zu bekommen. Es wird interessant sein zu sehen, was in diesem Jahr passiert, denn letztes Jahr hatten wir bereits eine Episode der Rivalität zwischen den McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris...

Zeiten für den F1 Grand Prix von Ungarn



Freies Training 1: Freitag, 1. August um 12:30 Uhr BST, 13:30 Uhr MESZ



FP2: Freitag, 1. August, um 16:00 Uhr BST, 17:00 Uhr MESZ



FP3: Samstag, 2. August, um 11:30 Uhr BST, 12:30 Uhr MESZ



Qualifying: Samstag, 2. August um 15:00 Uhr BST, 16:00 Uhr MESZ



Rennen (44 Runden): Sonntag, 3. August um 14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ



Nach dem Rennen in Ungarn werden sich die Fahrer etwas ausruhen, bevor es am Ende des Monats beim GP der Niederlande am 31. August wieder losgeht. In der zweiten Saisonhälfte werden zehn Grand Prix ausgetragen, die am 7. Dezember in Abu Dhabi enden.

So kann man die Formel-1-Saison 2025 live sehen

Jetzt, da ihr wisst, wann ihr den Grand Prix von Ungarn dieses Wochenende live verfolgen könnt, findet ihr hier eine Liste der offiziellen Sender der Formel-1-Saison 2025.



Belgien: RTBF/Play Sports



Dänemark: TV3/Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky Deutschland/RTL



Italien: Sky Italia



Norwegen: Viaplay/ V sport 1



Portugal: DAZN



Spanien: DAZN



Vereinigtes Königreich und Irland: Sky Sports/Channel 4