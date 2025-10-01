Mbappé nach Hattrick: "Wir dürfen nie vergessen, was an diesem Wochenende passiert ist"

HQ

Kylian Mbappé erzielte beim 5:0-Sieg gegen Kairat Almaty, den kasachischen Klub in der Champions League, der mit keinem Sieg, nur einem erzielten Tor und neun Gegentoren bisher am Ende der Tabelle steht, einen Hattrick. Real Madrid genoss einen Moment der Erleichterung und wischte seinen Frust nach der 2:5-Niederlage gegen Atlético de Madrid am vergangenen Samstag in LaLiga vom Tisch, aber Fans und Spieler wissen, dass eine solche Niederlage nicht so leicht vergessen wird.

Dazu gehört auch Mbappé, der nach dem Spiel sagte: "Wir dürfen nie vergessen, was passiert ist. Das ist ein anderer Wettbewerb, aber wir müssen weiter darüber nachdenken, was an diesem Wochenende passiert ist, damit so etwas nicht noch einmal passiert."

Trotz seines ersten Hattricks der Saison, nach einem Monat, in dem er in jedem Spiel, an dem er teilnahm (für Real Madrid und Frankreich), traf und insgesamt 12 Mal traf (einschließlich des Derbys), beklagte Mbappé auch, dass er weitere Chancen verpasst hatte. "Ein Spieler wie ich, wenn er fünf Chancen hat, muss fünf Tore schießen, deshalb hat mich Real Madrid gekauft. Ich will immer mehr. Ich habe drei Tore erzielt, was großartig ist, aber ich arbeite daran, mehr Tore zu schießen und im Tor effizienter zu sein."