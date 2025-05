FC Barcelona krönt sich zum 28. Mal zum Meister der Liga

HQ

Der FC Barcelona hat sich zwei Spieltage vor Schluss zum LaLiga-Meister gekrönt. Und das tat sie genauso wie beim letzten Mal im Jahr 2023: ein Derby in Cornellà de Llobregat gegen den lokalen Erzfeind RCD Espanyol mit einem 2:0-Sieg durch Tore von Lamine Yamal und Fermín. Es ist ihr 28. Meistertitel, der erste seit 2023 und natürlich der erste mit Hansi Flick, der in einem Jahr eine Mannschaft in einer Krise in eine unaufhaltsame Siegesmaschine verwandelt hat: Liga, Copa und Supercopa.

Anders als vor zwei Jahren feierten die Spieler dieses Mal nicht auf dem Feld ihrer Rivalen, die zwei Spiele vor Schluss immer noch vom Abstieg bedroht sind. Die Spannung war schon vor dem Spiel hoch, und es kam noch schlimmer, als vor Spielbeginn ein Auto in eine Menschenmenge in der Nähe des Stadions krachte und 13 Menschen verletzte, von denen keiner in ernstem Zustand war.

Statt sich vor den "Pericos" zu reiben, bat Hansi Flick sie, zurück in die Kabine zu gehen. Am Freitag findet auf den Straßen Barcelonas eine große Feier statt. Und Barça hat noch zwei Spiele vor sich: Am Sonntag gegen Villareal wird es auf dem Montjuic zur großen Party.