Derby in Barcelona heizt sich mit Anti-Barça-Bannern auf

Manchmal scheint der Ligakalender mit Hintergedanken gemacht zu sein, vor allem, wenn es ein zufälliges Derby gibt, um die Meisterschaft zu entscheiden. So geschah es vor zwei Jahren, in der Saison 2022-23, als Barça die LaLiga gegen RCD Espanyol in Cornellà gewann. In dieser Saison will die Mannschaft aus Cornellà de Llobregat sicherstellen, dass sie in der nächsten Ausgabe des Wettbewerbs bleibt, und Barcelona will den Liga-Titel feiern, so dass das Spiel heute Abend um 21:30 Uhr MESZ , 20:30 Uhr BST eine Angelegenheit mit hohem Einsatz wird.

Die Feindseligkeit zwischen den Culers und den Pericos ist für niemanden ein Geheimnis und hat sich in den letzten Jahren mit der Dominanz der Blaugrana noch verstärkt. Wenige Stunden vor dem Spiel hat das psychologische Spiel der Perico-Fans bereits begonnen: In verschiedenen Teilen der Stadt wurden Banner mit Hassbotschaften der Fangruppe von Blau-Weiß gegen Barcelona aufgehängt.

Das Team Perico will seine Kandidatur für den Verbleib in der spanischen Spitzenliga unter Beweis stellen, so dass wir für das Spiel gegen den größten Rivalen ein sehr starkes Publikum erwarten können.

Wer wird deiner Meinung nach das Spiel gewinnen? Wir lesen Sie.