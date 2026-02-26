Fabio Wardley hofft, Tyson Fury herauszufordern... wenn beide ihre Frühlingskämpfe gegen Dubois und Makhmudov gewinnen

HQ

Der britische Boxer Fabio Wardley, seit 2025 Schwergewichtsmeister der World Boxing Organisation (WBO), wird seinen Titel gegen Tyson Fury aufs Spiel setzen, wenn er seinen Gürtel gegen Daniel Dubois verteidigt. Wardley soll am 9. Mai in Manchester gegen Dubois, den ehemaligen IBF-Champion, antreten.

Kurz zuvor wird Tyson Fury, der dieses Jahr nach seinem "Rücktritt" 2025 zum aktiven Boxen zurückgekehrt ist, wie er selbst sagte, motiviert durch Anthony Joshuas Autounfall, am 11. April im Tottenham Hotspur Stadium gegen Aslanbek Makhmudov kämpfen.

Wenn Wardley seinen Gürtel erfolgreich verteidigt, hat er gesagt, er wolle als nächstes Tyson Fury herausfordern, falls Fury auch sein Comeback-Match gegen Makhmudov gewinnt. Als zweifacher Weltmeister im Schwergewicht ist Tyson Fury eine aktive Boxlegende, und Wardley "hofft", ihn herauszufordern.

"Ich weiß nicht, wie sicher man das über irgendetwas im Boxen sagen kann, und alles, was auch Tyson Fury betrifft, hat wahrscheinlich noch einen zusätzlichen Vorbehalt", sagte Wardley zu Sky Sports.

"Das wäre ideal, das wäre fantastisch. Das wäre ein großartiger Kampf, wieder ein Test gegen die Besten. Aber ein Kampf nach dem anderen."