F1-Fahrer bereiten sich auf ein "unglaublich schwieriges" Nassrennen in Las Vegas mit vorhergesagtem Regen vor

Der letzte Abschnitt der Formel-1-Saison beginnt an diesem Wochenende in Las Vegas, bei einem erwarteten sehr nassen Rennen, wobei die Wettervorhersagen Regen am Turstag und Freitag vorhersagen. Da das Rennen am Samstagabend stattfindet, bereiten sich die Fahrer darauf vor, im Regen zu fahren, was mehrere Herausforderungen, aber auch Unvorhersehbarkeiten mit sich bringt, die für mehr Spannung sorgen könnten.

Charles Leclerc von Ferrari, der 2023 hinter Verstappen Zweiter wurde, obwohl er von der Pole Position gestartet war, erwartet, dass sie "nicht als Favoriten starten". "In dieser Saison haben wir bei niedrigen Temperaturen oft mehr Schwierigkeiten gehabt als andere. Wenn man sich die Wettervorhersage anschaut, sind wir nicht als Favoriten gestartet. Aber dies ist auch das letzte Straßenrennen der Saison und eines meiner Favoriten, und wie immer, wenn man zwischen den Mauern fährt, können sich zusätzliche Chancen ergeben", sagte der Monegasse am Medientag vor den Trainings.

Die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri, die beiden Titelanwärter, erwarten, dass es eine "unglaublich schwierige Strecke bei Regen" wird, ohne Spielraum für Fehler. "Man hat die weißen Linien, all die Farbe und so... Es ist manchmal ziemlich schlimm, wenn man im Auto sitzt und solche Gefühle spürt. Es wird eine ziemlich verrückte Herausforderung, denke ich, wenn es nass bleibt", sagte F1-Führender Lando Norris.

George Russell von Mercedes, der Sieger im letzten Jahr in der Wüste Nevadas, stimmt zu... und glaubt, dass dies die Strecke sein könnte, auf der McLaren wegen der Art der Strecke nicht gewinnt, im Vergleich zu Baku und Montreal, den einzigen, bei denen McLaren kein Podium erreicht hat.