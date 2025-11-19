Las Vegas GP: Zeiten zum Beginn des Endes der Formel-1-Saison, die früher beginnt

HQ

Der Große Preis von Las Vegas startet das "Triple Header", das die Formel-1-Saison abschließt: drei aufeinanderfolgende Wochen mit Rennen zwischen Las Vegas (23. November), Katar (30. November) und Abu Dhabi (7. Dezember). Das Titelrennen ist noch völlig offen, zwischen Lando Norris und Oscar Piastri: Norris hat jetzt das Momentum, liegt aber nur 24 Punkte voneinander entfernt.

Und sogar Max Verstappen ist im Rennen, besonders da er in Las Vegas Favorit ist, einer Strecke, die für den niederländischen Meister geeignet ist, wo er 2023 gewann. Er weiß, dass es seine letzte Chance sein wird: Auch wenn die Titeloptionen gering sind, wird er die Jagd wahrscheinlich so gut wie möglich behalten wollen.

Achtung: Der Las Vegas GP findet Anfang dieses Jahres zwei Stunden statt

Leider bedeutet das Nachtrennen in Las Vegas für europäische Formel-1-Fans, dass die Fans sehr früh aufstehen müssen. Es wird noch schlimmer, denn im letzten Jahr startete das Rennen zwei Stunden später, um 22:00 Uhr Ortszeit, was bedeutet, dass es in Europa um sieben Uhr morgens und in Großbritannien um sechs Uhr starten würde. Doch sie wurde um zwei Stunden vorverlegt, eine Änderung, die wahrscheinlich vorgenommen wurde, um mehr mediale Aufmerksamkeit von Zuschauern in den USA zu erregen.

Um ein nächtliches Spektakel zu ermöglichen, startet das Rennen am Samstag, den 22. November um 20:00 Uhr Ortszeit in Nevada (UTC-8). Das ist 5:00 Uhr MES, 4:00 Uhr GMT am Sonntag, den 23. November.

Hier findet kein Sprintrennen statt, daher beginnt das freie Training am Donnerstag, und das Qualifying findet am Freitag um 20:00 Uhr Ortszeit statt (5 Uhr MEZ, 4 Uhr GMT am Samstag, den 21. November). Wirst du an diesem Wochenende den Grand Prix von Las Vegas sehen?