Explosion in Lahore gemeldet: Eskalation der Spannungen zwischen Indien und Pakistan

Die neuesten Nachrichten über Indien und Pakistan . Wir wissen jetzt, dass am frühen Donnerstag eine Explosion in Lahore gemeldet wurde, was die Befürchtungen einer militärischen Eskalation nur einen Tag nach den indischen Angriffen auf Orte in Pakistan verstärkte. Mehr über die indischen Streiks erfährst du hier.

Die Behörden setzten Flüge in Lahore, Karachi und Sialkot aus, während Indien in der Nähe der Grenze Blackout-Übungen durchführte. Beide Länder haben bei grenzüberschreitendem Beschuss zivile Opfer zu beklagen, und die Weltmächte, darunter die USA, haben zur Zurückhaltung aufgerufen.