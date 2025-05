Indien greift Pakistan wegen Angriff auf Touristen in Kaschmir an

HQ

Die neuesten Nachrichten über Indien und Pakistan . Indien hat am Mittwoch Luftangriffe auf mehrere Orte in Pakistan geflogen, die auf eine terroristische Infrastruktur abzielen, die mit der Ermordung von Hindu-Touristen in Kaschmir im vergangenen Monat in Verbindung steht.

Pakistan reagierte mit der Behauptung, es habe fünf indische Kampfflugzeuge abgeschossen und meldete zivile Todesopfer an sechs Orten, darunter Moscheen. Wir wissen auch, dass beide Länder die umstrittene Grenze zu Kaschmir intensiv beschossen haben.

Nach diesen Streiks reagierten die Märkte und Fluggesellschaften in beiden Ländern scharf auf den Konflikt, während die Staats- und Regierungschefs der Welt aus Angst vor einer weiteren Eskalation zur Zurückhaltung mahnten. Im Moment bleibt abzuwarten, wie beide Seiten ihre nächsten Schritte kalibrieren werden.