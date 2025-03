Der spanische Filmemacher Santiago Segura glaubt, dass Komödien schwer zu exportieren sind

HQ

Vor wenigen Tagen konnte das Gamereactor-Team an der Präsentation der San Diego Comic-Con in Málaga teilnehmen, der ersten außerhalb der USA. Wir konnten mit verschiedenen Persönlichkeiten sprechen, eine davon war Icíar Bollaín. Und wir haben auch mit Santiago Segura gesprochen, national und international bekannt für seine humorvollen, mal vertrauten, mal respektlosen Filme.

Neben vielen anderen Themen sprechen wir über die Schwierigkeiten, den Humor seiner Filme, der in der Regel sehr lokal ist, ins Ausland zu exportieren, zuletzt Vater Es gibt nur einen. "Wir exportieren seit Jahrzehnten amerikanische Komödien. Lokalen Humor zu exportieren ist fast unmöglich. Man sagt, Comedy reist nicht", sagte der Schauspieler. "Ich liebe die Filme, die Will Ferrell gemacht hat, er ist ein Gott, aber die Leute gehen nicht hin, um sie zu sehen." Neben Ferrell hob Segura auch andere Schauspieler hervor, darunter Ben Stiller, Adam Sandler und Jim Carrey, als seine Referenzen in der Komödie und die Art von Humor, die er sucht. "Für mich sind sie Comedy-Helden. Wir haben The Amazing World of Borjamari und Pocholo gemacht, sogar Isi/Disi, diese Art von Komödie mit Charakteren, aber ich glaube nicht, dass sie sich gut übersetzen lassen", sagte er.

Er sprach mit uns auch über seine bekannteste Figur, den Ex-Polizisten, der zum schmutzigen, respektlosen, altmodischen Detektiv wurde, Torrente, und seinen internationalen Lauf. "Es ist ähnlich wie bei 'Die nackte Waffe' oder 'Leslie Nielsen'. Sie versuchten, sie zu kaufen. Mexiko versuchte, einen Torrente zu machen. Frankreich und sogar die Vereinigten Staaten auch", erklärte der Schauspieler. "Sie haben für die Rechte bezahlt und daran gearbeitet, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe ihnen geholfen und ihnen Ideen gegeben, aber El Fary ist eine ganz besondere Sängerin. Aber es ist eine andere Kultur, es ist wie Fußball."

Er erzählte uns auch eine Anekdote über die Herstellung und den Verkauf einer Actionfigur der Figur und die Rechte daran, die er bis heute behält. "Als ich den ersten Torrente-Vertrag unterschrieben habe, habe ich gesagt, dass die Merchandising-Rechte für mich sind und der Produzent hat gelacht." Für die Figur sprach er mit SideShow, aber sie wollten eine billige machen. "Wenn wir es hier schaffen, werden 1.000 Menschen es kaufen, aber es hätte einen astronomischen Preis. Für 5.000 Euro kann man es verkaufen, aber es ist nicht Indiana Jones oder Superman."

Wenn Sie das Interview in voller Länge sehen möchten, lassen wir es (auch unterlegt) unten.