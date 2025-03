Die San Diego Comic-Con Malaga wird voraussichtlich 60.000 Nerds an vier Tagen im September zusammenbringen und im nächsten Jahr die Zahl verdoppeln

HQ

Die San Diego Comic-Con Málaga, die letzte Woche offiziell vorgestellt wurde, wurde heute Morgen in der andalusischen Stadt am Ufer des Mittelmeers stilvoll präsentiert. Die Organisatoren haben das offizielle Datum vom 25. bis 28. September vom 25. bis 28. September bestätigt, d. h. vier Tage, die für die Öffentlichkeit im Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, FYCMA zugänglich sind.

Juan Manuel Moreno Bonilla, Präsident der andalusischen Regierung, gehörte zu den verschiedenen Teilnehmern der Veranstaltung, die die wichtigsten Zahlen der Veranstaltung mitteilten. Die "größte Kulturveranstaltung der Welt", wie er die Comic-Con definierte, soll an den vier Tagen rund 60.000 Menschen zusammenbringen, mit dem Ziel, weiter darauf hinzuarbeiten, die Zahl bis 2026 auf 120.000 zu verdoppeln.

Der Vertrag zwischen der San Diego Comic-Con, IMG Licensing, Dentsu Media und anderen Teilnehmern verlängert die Veranstaltung vorerst um ein weiteres Jahr, aber die Lizenznehmer haben bereits angekündigt, dass sie ein offizielles San Diego Comic-Con-Büro in der Stadt Málaga einrichten werden, um sowohl aktuelle als auch zukünftige Möglichkeiten zu nutzen.

Jaime López Francos, CEO von Dentsu, versichert, dass die San Diego Comic-Con die 60.000 Quadratmeter des Kongresszentrums mit "mehr als 300 Stunden exklusivem Inhalt" füllen wird, und rühmt sich wie die anderen nationalen Vertreter, dass die Messe Málaga als erstes Projekt außerhalb des US-Territoriums ausgewählt hat. Damit ist die Veranstaltung ein erster Meilenstein auch auf europäischer Ebene.

David Glanzer, Juan Manuel Moreno Bonilla und Santiago Segura vor dem Infinity Gauntlet aus The Avengers. // (C) San Diego Comic-Con Málaga

Das scheinen ehrgeizige Zahlen, aber sie sind mit der richtigen Unterstützung und Förderung erreichbar. Schließlich, erinnerte sich David Glanzer, Leiter der Strategie- und Kommunikationsabteilung der San Diego Comic-Con, begann die erste Ausgabe der Messe in den 70er Jahren als kleine Versammlung von nur 300 Besuchern.

Francisco de la Torre, Bürgermeister von Málaga, vervollständigte die Liste der Behörden und Organisatoren, die die Bühne betraten, in einer Präsentation, die vom Filmemacher Santiago Segura moderiert wurde, der in der Lage war, den Fan-Touch zu verleihen, den eine solche Veranstaltung verdient, indem er sich liebevoll als Nerd bezeichnete, wie all die Geeks, die im September stolz teilnehmen werden, egal ob es sich um Liebhaber des Kinos handelt. Comics, Serien, Videospiele oder Cosplayer. Die Organisatoren schlossen den Tag mit der Enthüllung eines Originals Infinity Gauntlet, das von seinen Schöpfern zu diesem Anlass ausgeliehen wurde.

Es bleibt abzuwarten, ob es der San Diego Comic-Con Málaga neben den Aktivitäten und der Fähigkeit, Besucher anzuziehen, auch gelingen wird, sich als ein im Kalender markierter Termin zu etablieren, um relevante Ankündigungen auf globaler Ebene in der weiten Welt der Popkultur und Unterhaltung zu sammeln, wie es bei der ursprünglichen Show der Fall war. Ebenso, wenn die Panels, Vorträge und Meet & Greets mit Stars und Kreativen versuchen, den amerikanischen Vorschlag nachzuahmen, der immer voller Superstars aus der Hollywood-Konstellation ist.

Sowohl der Goya-Preisträger Santiago Segura selbst als auch Icíar Bollaín schauten freundlicherweise an der Gamereactor-Kamera vorbei, um über ihre Karrieren zu sprechen, was die San Diego Comic-Con Málaga bedeuten wird und die Transzendenz des spanischen und Hollywood-Kinos. Die exklusiven Videos können Sie sich demnächst auf unserer Startseite ansehen.