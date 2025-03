Wir haben Icíar Bollaín über Luis Tosar befragt: "Mein Lieblingsschauspieler? Er kann gebären, und du glaubst daran."

HQ

Luis Tosar ist einer der repräsentativsten Schauspieler des spanischen Kinos der 2000er Jahre, obwohl er seine Karriere im vorigen Jahrtausend begann. Er erhielt eine Vielzahl von Auszeichnungen, wie z.B. den Goya für Bester Darsteller und Bester Nebendarsteller und die Silberne Muschel beim Festival von San Sebastián. Darüber hinaus sammelt er weiterhin Nominierungen bei diesen Wettbewerben, in diesem Jahr für Bester männlicher Nebendarsteller bei den Goyas für seine Rolle in Undercover (La infiltrada), Gewinner ex aequo des Goya für den besten Film.

Wir konnten uns mit dem ebenfalls preisgekrönten Icíar Bollaín während der Präsentation auf der San Diego Comic-Con Málaga über den Schauspieler unterhalten, der ihn sowohl als Schauspieler als auch als Mensch sehr schätzt. Er hat in mehreren Filmen mit ihr als Regisseur mitgewirkt, darunter Take my Eyes und Maixabel, für den er bei den Goya Awards als bester männlicher Darsteller nominiert wurde.

HQ

"Mit mir drehte er seinen ersten Spielfilm, 'Flores de otro mundo'. Ich denke, Luis kann alles glaubwürdig machen", sagt er im exklusiven Interview mit Gamereactor. Tatsächlich erinnert sich die Filmemacherin an den Moment, als sie den Schauspieler für den Kurzfilm "Por tu bien" in einen Kreißsaal setzte. "Ich wollte die Gewalt gegen Frauen bei der Geburt anprangern. Aber ich dachte mir, wenn ich eine Frau zeige, die ein Kind zur Welt bringt, dann ist das etwas, was wir schon eine Million Mal gesehen haben, also habe ich Luis Tosar gecastet. Er ist unglaublich, er kann Wehen bekommen und du glaubst es. Er macht die Dinge von ganzem Herzen.

"Er kommt mit seinem Bart und seiner Glatze und allem drum und dran raus. Aber du glaubst, er bringt ein Baby zur Welt."

Es bleibt abzuwarten, ob wir in Zukunft eine Zusammenarbeit zwischen den beiden in einem weiteren audiovisuellen Produkt sehen werden. Im Moment können Sie sich das vollständige Interview mit spanischen Untertiteln oben ansehen. Auf der anderen Seite ist hier der Kurzfilm "Por tu bien", auf den sich Bollaín bezieht: