Evenepoel erobert eine weitere Europameisterschaft in der Drôme-Ardèche

Remco Evenepoel hat einem großartigen Jahr eine weitere Goldmedaille hinzugefügt. Knapp eine Woche nach seinem Triumph beim Zeitfahren der Straßen-WM (sein dritter Sieg in Folge) im ruandischen Kigali hat der Belgier einen weiteren Sieg beim Zeitfahren der UEC Straßen-Europameisterschaft eingefahren, das in einem 24-km-Rennen im französischen Drome-Ardèche stattfand.

Im Zeitfahren hatte Evenepoel bereits eine "Triple Crown" errungen: bei den Weltmeisterschaften im Zeitfahren (dreimal in den Jahren 2023, 2024 und 2025), beim Zeitfahren bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr und nun bei den zweiten Europameisterschaften im Zeitfahren nach einem seiner ersten großen Siege 2019.

Der 25-jährige Belgier aus Soudal Quick-Step überquerte die Ziellinie in 28:26 Sekunden, 43 Sekunden vor Filippo Ganna und 1:08 vor dem Dänen Niklas Larsen.

"Ich bin super glücklich, einen weiteren Titel zu holen... Der Wind war ziemlich stark, immer auf dem Kopf oder ein bisschen auf der Seite, so dass es manchmal wirklich schwierig war, das Motorrad zu kontrollieren und die Kurve richtig zu nehmen, aber ich denke, wir haben alles gut hinbekommen",sagte er (via Cycling Weekly).